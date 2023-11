Super Mario RPG, secondo in Giappone ma non sull'eShop: Mario conquista tutti

Il Remake di Super Mario RPG è stato celebrato con il trailer dei riconoscimenti della stampa, la quale ha accolto con grande entusiasmo quanto realizzato da Nintendo attraverso la creazione di un progetto che è stato richiesto a gran voce. Eppure, dopo il secondo posto in Giappone, Super Mario RPG va a caccia del podio sul Nintendo eShop.

Come visto negli scorsi giorni, Super Mario RPG è piaciuto ma non ha dominato il Giappone, con un primo posto del podio inaspettato per moltissimi giocatori. Però, a seguito delle ultime classifiche del Nintendo eShop, la musica è cambiata: Mario ed i suoi amici detengono i due gradini più alti della top 10, con un Super Mario Bros Wonder che segue a ruota il recentissimo Remake. Ma quali sono gli altri posti della classifica?

I 10 migliori giochi settimanali del Nintendo eShop

Super Mario RPG; Super Mario Bros. Wonder; Suika Game; Mario Kart 8 Deluxe; Hogwarts Legacy; Hogwarts Legacy Deluxe Edition; Super Smash Bros. Ultimate; Overcooked 2 Just Dance 2024 Edition; Bluey: The Videogame.

Molto bene per Warner Bros Games ed il suo Hogwarts Legacy che detiene il quinto ed il sesto posto della classifica, oltre al record del terzo miglior lancio del 2023 sulla console ibrida, ma molto meglio per le esclusive di fine ottobre e metà novembre del parco titoli Nintendo: Super Mario RPG e Super Mario Bros Wonder sono le punte di diamante della line-up di fine anno.

I 10 migliori giochi disponibili solo via download

Suika Game; Risk of Rain Returns; Stardew Valley; Inside; Among Us; Dave the Diver; Five Nights at Freddy’s; The House of the Dead: Remake; Retro Bowl; Scott Pilgrim vs. The World: The Game.

State portando avanti l'ultima esclusiva Nintendo Switch? In tal caso, vi invitiamo a recuperare la nostra guida su Super Mario RPG per iniziare l'avventure con il piede giusto.