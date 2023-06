Super Mario RPG torna su Switch! Annunciato il remake del gioco di ruolo per SNES

Mario è stato uno dei mattatori indiscussi del Nintendo Direct di giugno 2023. Oltre a presentarsi con il nuovo gioco 2D Super Mario Bros. Wonder, l'idraulico italiano ha anche strizzato l'occhio ai fan nostalgici tornando in Super Mario RPG, remake per Nintendo Switch dell'omonimo classico datato 1996.

Pubblicato in origine solo in Giappone e negli Stati Uniti d'America per Super Nintendo, Super Mario RPG tornerà presto con una grafica completamente nuova per presentarsi alle nuove generazioni che, per ragioni anagrafiche, non hanno potuto conoscerlo sul finire del secolo scorso. L'attesa sarà relativamente breve, dal momento che il debutto in esclusiva su Nintendo Switch è previsto per il 17 novembre 2023, con i preordini già pronti a partire in giornata odierna sul Nintendo eShop.

Dal trailer pubblicato dalla casa di Kyoto, si evince che il remake di Super Mario RPG sarà molto fedele all'originale, proponendo il medesimo sistema di combattimento a turni e conservando la visuale isometrica, seppur impreziosita da un motore grafico tridimensionale.