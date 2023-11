Super Mario RPG: torna un trucco del gioco originale giapponese, peccato sia inutile

Super Mario RPG per Nintendo Switch si è rivelato un gradito ritorno dal passato. Il remake della prima avventura ruolistica di Super Mario si presenta molto fedele al classico originale per Super Nintendo, riproponendo persino un trucco incluso in passato solo nella versione giapponese.

C'è solo un piccolo problema: si tratta di un cheat sostanzialmente inutile. Per attivarlo bisogna premere in successione Giù, Su, Destra, Sinistra, L, R, L, R, B (in alternativa valgono anche i tasti dorsali ZL e LR al posto di L e R) sul menù di pausa. Ma questa combinazione non sblocca trucchetti utili come invincibilità, contenuti extra o anche solo potenziamenti per i personaggi, oh no: serve soltanto per richiamare Toad e farsi due chiacchiere con lui. Stop, fine.

Insomma, più che un cheat vero e proprio si può considerare più che altro un easter egg, con Toad che appare su schermo per congratularsi con il giocatore per il "trucco" appena scoperto, per poi aggiungere che non ce ne sono altri e ripetere l'unico esistente avrà sempre lo stesso effetto, ossia la sua comparsa sul menù. Scherzi a parte, la nostra recensione di Super Mario RPG conferma che il remake è assolutamente godibile anche senza nessun cheat stravagante con cui intrattenersi.

Nel frattempo è emerso un bug che impedisce di proseguire la storia di Super Mario RPG. Una patch è in lavorazione, ma intanto Nintendo ha già spiegato come rimuoverlo semplicemente giocando.