Super Mario Run si aggiorna per il Mar10 Day con un livello gratis al giorno

Oggi si festeggia il Mario Day e per l'occasione Nintendo ha pubblicato il nuovo trailer di Super Mario Bros Il Film ma non solo, perché la casa di Kyoto ha anche aggiornato Super Mario Run per iPhone e Android con una interessante novità.

Il gioco, pubblicato nel 2016, viene distribuito con formula freemium, scaricando l'app è possibile provare tutte le modalità di gioco (Giro dei mondi, Sfide Toad, Remix 10 e Regno) ma solo acquistando lo sblocco del prodotto completo a 9.99 euro è possibile affrontare tutti i livelli e le sfide.

L'ultimo aggiornamento è come dicevamo molto interessante perché aggiunge una funzione che permette di giocare gratis un livello al giorno a tutti coloro che hanno collegato il proprio account Nintendo a Super Mario Run. In altre parole, collegando il profilo Nintendo all'applicazione avrete accesso ogni giorno ad un livello della modalità Giro dei Mondi, in questo modo potrete vivere l'intera avventura a costo zero, seppur con tempistiche non propriamente brevi.

Super Mario Run ha incassato oltre 60 milioni di dollari riscuotendo un discreto successo anche se il costo dell'applicazione è stato più volte oggetto di critiche poiché ritenuto troppo elevato per un gioco dalla longevità non eccelsa e dalla rigiocabilità limitata.