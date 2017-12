Super Mario Run festeggia il primo anniversario con uno speciale evento

Esattamente dodici mesi fa,usciva su iOS, riscuotendo fin da subito un buon successo. Oggifesteggia il primo anniversario del gioco con uno speciale evento celebrativo ricchissimo di premi e ricompense.

Tutti i giocatori riceveranno la Statua del Primo Anniversario, inoltre giocando sarà possibile sbloccare (entro il 29 dicembre) anche i palloncini e il cannone per i fuochi d'artificio. Le novità però non finiscono qui perchè (sempre fino al 29 dicembre) le medaglie ottenute in modalità Remix10 otterranno un bonus pari a 1.2x, inoltre è stato aumentato il drop degli oggetti di quinta fascia ed è tornato nuovamente disponibile l'evento Load of Coins.

Tantissime novità per festeggiare il primo compleanno di Super Mario Run, gioco che ha superato ad oggi quota 200 milioni di download da App Store e Google Play.