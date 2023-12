Super Mario Run: i fiori meraviglia invadono il gioco mobile con il nuovo evento

Il primo gioco mobile di Super Mario, Super Mario Run, è uscito da parecchio dai radar videoludici. Mario ed i suoi amici hanno proseguito le proprie avventure sui lidi di Nintendo Switch, soprattutto nel 2023 con l'uscita di Super Mario Bros Wonder ed il ritorno di Super Mario RPG. Ora, però, c'è una grossa novità per Super Mario Run.

Nintendo ha ufficializzato di recente l'arrivo di un nuovo evento per Super Mario Run dedicato ai fiori meraviglia. Tramite le pagine del proprio sito, l'azienda fa sapere al pubblico che sarà possibile trovare "i Fiori Meraviglia in Toad Rally dal 19 dicembre alle 23:00 PT fino al 14 marzo 2024 alle 23:59 PT". L'evento è dunque iniziato dalla giornata di ieri alle ore 08:00 e durerà ancora per parecchie settimane.

"In Toad Rally, il tuo indicatore si riempirà man mano che raccoglierai monete. Quando l'indicatore sarà pieno, apparirà un Fiore delle Meraviglie che trasformerà tutte le monete in Goomba d'oro". Pronti a scoprire le novità che l'avventura mobile ha da offrire a tutti i giocatori? Come specificato dalla stessa azienda, per poter prendere parte all'iniziativa sarà necessario essere in possesso della versione 3.1.0 di Super Mario Run. L'ultimo evento speciale di Super Mario Run ha celebrato Super Mario Bros. Il Film all'inizio di marzo 2023, ma ora è il momento di tornare a giocare al celebre titolo uscito su Android e iOS.