Super Mario Run scontato del 50% su iOS e Android dal 10 al 25 marzo

Per celebrare l'arrivo delha deciso di proporre una nuova promozione per Super Mario Run : il gioco mobile potrà essere acquistato con uno sconto del 50% sui dispositividal 10 al 25 marzo.

Da qualche tempo a questa parte, Nintendo ha deciso di dedicare un giorno dell'anno al franchise di Super Mario, così da celebrare in tutto il mondo la famosa saga del baffuto idraulico. Il giorno designato cade il 10 marzo, e sapete perché? Prendendo le tre lettere iniziali di "March" e accostandole al numero "10" si ottiene "Mar10", parola che somiglia molto da vicino a "Mario".

Come parte dei festeggiamenti, la casa di Kyoto vuole proporre uno sconto su Super Mario Run per entrambe le edizioni iOS e Android, permettendo di acquistare il gioco a 4,99 euro anziché 9,99 euro, quindi con un risparmio complessivo del 50% sul prezzo di listino.

Ricordiamo che Super Mario Run può essere scaricato anche gratuitamente nella sua versione di prova (in cui si possono giocare i livelli iniziali), ma per accedere al gioco completo bisogna procedere con l'acquisto del titolo. Dal 10 al 25 marzo, dunque, si avrà a disposizione una buona occasione per recuperarlo. Ne approfitterete? Intanto non dimenticate l'appuntamento con il Nintendo Direct programmato per le 22:45 di stasera.