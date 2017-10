Buone notizie per i giocatori che hanno bisogno di accumulare monete in Super Mario Run : poche ore fa,ha annunciato il ritorno dell’evento “Loads of Coins”, che si terrà da oggi fino a giovedì 9 novembre.

Come già affermato, durante questo arco di tempo gli utenti avranno la possibilità di ottenere un maggior ammontare di monete, una delle tre valute in-game (assieme ai biglietti e ai toads), che potranno essere sfruttate per acquisire oggetti cosmetici con cui abbellire il proprio Regno. Per ottenerle, non dovrete fare altro che vincere partite in modalità Toad Rally. Ricordiamo ai lettori che Super Mario Run è disponibile su dispositivi iOS e Android.