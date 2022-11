Super Mario: voi lo sapete cosa significa il nome Yoshi in giapponese?

Sin da quando ha cominciato ad accompagnare Mario nelle sue avventure a partire da Super Mario World, Yoshi si è imposto come uno dei personaggi più iconici e riconoscibili dell'universo Nintendo, divenendo anche protagonista assoluto di una propria serie platform inizia con l'iconico Yoshi's Island per Super Nintendo.

Il personaggio ha conquistato il cuore degli appassionati grazie non solo alla sua naturale simpatia e dolcezza, ma anche per le sue abilità peculiari come ad esempio ingoiare i nemici per trasformarli in uova da usare come arma da lunghe distanze. Anche il suo stesso nome, semplice e piacevole da pronunciare, ha attirato l'attenzione: vi siete mai chiesti cosa significa Yoshi in giapponese?

Il termine "Yoshi" può avere più significati, tutti di stampo positivo: a seconda di come viene scritto ed utilizzato in lingua nipponica può voler dire "buona fortuna", ma anche "bravo, virtuoso e rispettabile", tutti termini che effettivamente si accostano in maniera coerente con la caratterizzazione che Nintendo ha sempre dato al personaggio nei suoi giochi, dove è sempre dipinto come un amico fedele di Mario e mosso da un infinito coraggio che lo spinge a non tirarsi mai indietro davanti a qualunque ostacolo.

