Super Mario: uno sbrilluccicante cosplay di Rosalinda osserva dall'Osservatorio Cometa

Sarà un anno di grandi novità per i possessori di Nintendo Switch. Mentre Super Mario Bros. Wonder continua a dominare l'eShop, il franchise punta a espandersi ancora di più tra remake e spin-off. Con questo cosplay di Rosalinda da Super Mario, scopriamo i progetti che sorprenderanno la community nei mesi a venire.

Dopo il remake di Super Mario RPG, Nintendo resta ancorata al passato. Proprio quest'oggi su Switch si riaccende la rivalità tra Mario Vs. Donkey Kong. Questo remake permetterà di riscoprire l'ibrido tra piattaforme e puzzle game uscito in origine nel 2004 su Gameboy Advance. Riadattato alla nuova generazione, ma senza intaccare le fondamenta del titolo, Mario Vs. Donkey Kong è un grandioso ritorno al passato che lascerà spazio a una novità inedita.

A marzo uscirà Princess Peach Showtime, uno spin-off della serie di Mario che ci permetterà di vivere un'avventura teatrale al fianco della principessa del Regno dei Funghi. Abbiamo già visto le Trasformazioni della principessa Peach in un trailer di Showtime, ma l'attesa cresce con l'interpretazione condivisa dalla cosplayer Zmelinaz.

Nello scintillante primo piano condiviso dall'artista, e che potete ammirare in calce all'articolo, ritroviamo l'abitante dell'Osservatorio Cometa al fianco del suo Sfavillotto. In tinta verde acqua e sbrilluccicosa, è pronta a dare il suo supporto a Mario e Peach.