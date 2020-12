Quanti Super Mario ci sono? Scopriamo il numero dei giochi di Mario

Vi siete mai chiesti quanti giochi di Super Mario esistono? Beh, sono veramente tanti, se pensate che il primo risale al 1985. La serie principale ha venduto oltre 856 milioni di copie in tutto il mondo, rivelandosi la serie di videogiochi di maggior successo e popolarità della storia.

La serie principale dei videogiochi di Mario contiene nel titolo la dicitura Super Mario e si compone di videogiochi di genere platform, i quali possono essere a due o a tre dimensioni. Dal 1985 al 1995 i giochi che componevano la serie principale erano solo in due dimensioni, mentre nel 1996 uscì il primo capitolo in tre dimensioni, Super Mario 64. La saga tornò alle due dimensioni quando nel 2006 uscì su Nintendo DS New Super Mario Bros. Da allora i capitoli tridimensionali e quelli bidimensionali si sono alternati. Sono in tutto 21:

Super Mario Bros. (1985)

Super Mario Bros The Lost Levels (1986)

Super Mario Bros 2 (1988)

Super Mario Bros 3 (1988)

Super Mario Land (1989)

Super Mario World (1990)

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (1992)

Super Mario 64 (1996)

Super Mario Sunshine (2002)

New Super Mario Bros (2006)

Super Mario Galaxy (2007)

New Super Mario Bros Wii (2009)

Super Mario Galaxy 2 (2010)

Super Mario 3D Land (2011)

New Super Mario Bros. 2 (2012)

New Super Mario Bros U (2012)

Super Mario 3D World (2013)

Super Mario Maker (2015)

Super Mario Odissey (2017)

New Super Mario Bros U Deluxe (2019)

Super Mario Maker 2 (2019)

A questi vanno aggiunti quelli delle serie secondarie, considerabili dei veri e propri spin-off che a volte coinvolgono altri personaggi del mondo di Mario come protagonisti. Tra questi ricordiamo Paper Mario, Mario & Luigi, Mario Party, Luigi's Mansion e Mario Kart, tutti giochi che hanno avuto notevole successo. È probabile che il seguito di Super Mario Odissey sia in sviluppo, andando così ad aggiungersi, al momento dell'uscita, alla lunga lista dei precedenti Super Mario.