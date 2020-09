Super Mario All-Stars arriva nel catalogo SNES Nintendo Switch Online

Oltre a Super Mario 3D All-Stars per Switch, Nintendo ha annunciato anche l'arrivo dell'originale Super Mario All-Stars per Super Nintendo, ora disponibile nel catalogo SNES per gli abbonati Nintendo Switch Online.

Super Mario All-Stars è stato pubblicato originariamente nel 1993 su Super Nintendo e include le versioni 16-bit di Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 The Lost Levels (all'epoca al debutto assoluto in Occidente), Super Mario Bros 2 e Super Mario Bros 3. La raccolta è ora giocabile su Switch in esclusiva per gli abbonati Nintendo Online, che troveranno la collection nel catalogo dell'app SNES.

Il 18 settembre invece sarà possibile mettere le mani su Super Mario 3D All-Stars, raccolta che include Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) e Super Mario Galaxy (Wii), assente invece Super Mario Galaxy 2. Da non dimenticare anche il Game & Watch Super Mario Bros in arrivo a novembre in edizione speciale a tiratura limitata, una vera e propria micro console che include tre giochi (Super Mario Bros, Super Mario Bros The Lost Levels e Ball Super Mario Edition) e funzionalità come orologio con sfondi ed easter egg esclusivi.