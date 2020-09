Super Mario All-Stars: quanto è migliorato Galaxy? Scopriamolo in video

Nintendo si appresta a festeggiare il trentacinquesimo anniversario di Super Mario con molteplici iniziative volte alla celebrazione di un personaggio che ha fatto la storia. Tra queste è compresa la raccolta Super Mario All-Stars, che includerà al suo interno tre pezzi da novanta come Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Tutti i giochi, provenienti da tre differenti generazioni di console - Nintendo 64, GameCube e Wii - verranno tirati a lucido per non sfigurare sugli schermi di Nintendo Switch. Abbiamo già avuto modo di apprezzare i miglioramenti grafici di Super Mario 64 e Super Mario Sunshine, ed è ora giunto il momento di fare altrettanto per Galaxy, anche stavolta grazie ad una comparativa realizzata da GameXPlain. Come potete vedere anche voi nel filmato allegato in calce a questa notizia, l'aumento di risoluzione è facilmente apprezzabile. Oltre al considerevole miglioramento della pulizia dell'immagine, in ogni caso, non si segnalano altri cambiamenti rilevanti.

Super Mario 3D All-Stars verrà lanciato il prossimo 18 settembre al prezzo di 59,99 euro. Attenzione, però: le copie fisiche avranno una tiratura limitata, mentre la vendita della versione digitale sul Nintendo eShop cesserà il 31 marzo 2021. Destino diverso per Super Mario World 3D World, che tornerà in un'edizione migliorata ed espansa nei contenuti senza limiti temporali di vendita, che si chiama Super Mario World 3D World + Bowser Fury.