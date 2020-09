Super Mario Sunshine: come sbloccare Vulcano Corona e finire il gioco

Il livello finale di Super Mario Sunshine è Vulcano Corona, dove Bowser, Re dei Koopa, attende l'arrivo dell'idraulico baffuto per la battaglia finale. Vediamo insieme come sbloccarlo per completare il secondo titolo incluso nella nuova collezione All Stars per Switch.

Per ottenere l'accesso all'ultimo stage di Super Mario Sunshine dovete sconfiggere Mario Ombra in ognuno dei sette mondi del gioco. Vi basterà batterlo in tutti e sette i livelli dei sette mondi et voilà, tornando a Delfinia troverete tutto il mondo sommerso sott'acqua e scoprirete che la porta verso Vulcano Corona è aperta. In questo livello, che metterà seriamente alla prova le vostre abilità platform, potrete affrontare Bowser e concludere il gioco. Troverete anche diverse Monete blu sparse per lo stage da aggiungere alla vostra collezione.

Questo è quanto. Non sarà necessario fare altro per arrivare alla fine del gioco, né collezionare un determinato numero di Monete blu o altro. Sconfiggete Mario Ombra nei sette mondi e potrete accedere a Vulcano Corona. Se vi state concentrando su questo titolo della collezione potreste dare un'occhiata alla nostra guida su come sbloccare Yoshi o come raggiungere il mondo di Sabbie Rosse.