Super Mario Sunshine festeggia oggi i 17 anni dal lancio negli USA

Il 26 agosto 2002 Nintendo lanciava in Nord America Super Mario Sunshine per GameCube, titolo uscito in Giappone a metà luglio e subito accolto calorosamente da pubblico e critica. Sunshine segna il ritorno di Mario nel mondo dei platform 3D dopo l'incredibile successo riscosso da Super Mario 64 nel 1996.

Nato dalle ceneri del mai pubblicato Super Mario 64 2 (mentre la demo Super Mario 128 verrà utilizzata per dare vita a Super Mario Galaxy) il gioco viene presentato con un breve trailer al Nintendo Space World 2001, Super Mario Sunshine non riuscirà purtroppo ad uscire insieme al GameCube e il ruolo di gioco di lancio di punta verrà ricoperto da Luigi's Mansion, riproposto recentemente su Nintendo 3DS.

Super Mario Sunshine viene pubblicato nell'estate 2002 in Giappone e Nord America e in autunno dello stesso anno in Europa. La critica accoglie positivamente il nuovo gioco di Shigeru Miyamoto, così come il pubblico, anche se le vendite saranno di molto inferiori rispetto a quelle di Super Mario 64, assestandosi a circa cinque milioni di copie, contro le oltre undici milioni del predecessore.

L'eredità del gioco non è andata perduta e secondo alcuni rumor Nintendo si appresta a svelare un remake/remaster di Super Mario Sunshine per Switch mentre altri puntano sul possibile annuncio di un DLC a te per Super Mario Odyssey. In ogni caso, auguri Super Mario Sunshine!