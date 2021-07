Super Mario e Tag Heuer: annunciato un orologio esclusivo in edizione limitata

Super Mario ha valicato i confini del mondo videoludico innumerevoli volte nella sua ultratrentennale storia, e si appresta a farlo per l'ennesima volta, in questo caso con l'aiuto di Tag Heuer, noto produttore svizzero di orologi e cronografi di lusso.

Nintendo e Tag Heuer hanno appena annunciato di aver collaborato alla creazione di un orologio esclusivo in edizione limitata ispirato all'idraulico italiano più famoso del mondo. La presentazione ufficiale è prevista alle ore 10:00 di giovedì 15 luglio sul sito ufficiale di Tag Heuer, sul quale siete invitati a registrarvi per poter accedere in esclusiva a questa edizione limitata.

L'orologio non è ancora stato mostrato: per il momento, in attesa della presentazione, dobbiamo accontentarci di uno psichedelico teaser trailer con l'inconfondibile musichetta di Mario (lo trovate in calce) e di un'anteprima della custodia che conterrà l'oggetto (in cima alla notizia), ovviamente rossa e valorizzata dal simbolo dell'idraulico, l'inconfondibile M. Vista e considerata la fama del produttore svizzero ci aspettiamo in ogni caso un oggetto di lusso di eccellente fattura. Non ci stupiremmo affatto se il prezzo venisse collocato nell'ordine delle migliaia di euro. Quanto siete disposi a spendere per l'amatissimo Mario, che di recente è tornato su Nintendo Switch con Mario Gold Super Rush?