Super Mario e Tag Heuer: ecco l'orologio in edizione limitata dell'idraulico italiano

A qualche giorno di distanza dall'annuncio avvenuto venerdì scorso, Nintendo eSmartwatch dedicatp a Super Mario e dotato di Wear OS, che verrà venduto in edizione limitata. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Il nuovo smartwatch Super Mario Edition della linea Connected di Tag Heuer, presenterà il volto e le animazioni dell'intrepido eroe baffuto, e sarà venduto in soli duemila esemplari al prezzo di 2.150 dollari, in linea con gli altri esponenti della medesima famiglia di smartwatch. L'aspetto e la posa di Mario cambieranno in maniera dinamica con l'aumentare del numero dei passi giornalieri: all'inizio si limita a salutare, al 25% cresce in dimensioni, al 50% esce da un condotto, al 75% diventa invincibile e al 1000% salta sulla bandiera, come se avesse completato un livello di uno dei suoi giochi. Sarà anche possibile scegliere tra differenti interfacce: la versione Timekeeping, ad esempio, include degli elementi tratti dalla versione del 1985 di Super Mario Bros., con l'idraulico formato da pixel.

Anche lo stesso orologio ha numerosi rimandi alla sua fonte d'ispirazione, come la M impressa sulla corona, i dettagli rossi del pulsanti e la scritta "TAG Heuer x Super Mario Limited Edition" sul retro della cassa. Guardate le foto raccolte nella galleria in basso per farvi un'idea più precisa. Tra i dettagli di natura tecnica, segnaliamo una dimensione di 45 mm per il quadrante, un peso di 86 grammi, una batteria di 430 mAh e una resistenza all'acqua dichiarata fino a 5 ATM.

Il TAG Heuer x Super Mario Limited Edition sarà in vendita dal 15 luglio 2021 sul sito ufficiale di Tag Heuer e in boutique. Saranno disponibili solo 2.000 esemplari.