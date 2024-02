Super Mario torna sui campi da tennis con un affettuoso cosplay di Peach e Rosalinda

Da diversi mesi di fila Super Mario continua a dominare il mercato videoludico e pare proprio che per le settimane a venire la situazione non muterà. Dopo tutte queste avventure, tuttavia, è bene concedersi una pausa e alzare le endorfine con un po' di sport. Ecco dunque che Peach e Rosalinda tornano a sfidarsi sui campi da tennis.

Mentre il nostro Jannik Sinner punta a diventare il numero 1 al mondo sui campi da tennis, è da diverso tempo che Mario ha appeso la racchetta al chiodo. Risale al 2018 l'uscita su Nintendo Switch di Mario Tennis Aces, un gioco sportivo che entrava nei campi del Grande Slam per dare il meglio di sé in multiplayer. La saga di Mario Tennis è attualmente ferma, ma non per questo Peach e Rosalinda hanno lasciato il campetto da gioco.

Da poco si è riaccesa la rivalità tra Mario Vs. Donkey Kong su Switch, ma nelle prossime settimane arriverà un altro spin-off, quello dedicato alla principessa del Regno dei Funghi. Con le sue numerose Trasformazioni in Princess Peach Showtime la donzella non verrà più salvata da Mario, ma si rimboccherà le maniche per difendersi da sola. Nel mentre, nel cosplay di Jess Zaiichiik e Doll with a Gun scendiamo sul terreno di gioco. In questo cosplay di Peach e Rosalinda da Mario Tennis vediamo le due ragazze dai capelli biondi e con la corona sul capo sedute vicino la retina di un campo da tennis in erba sintetica.