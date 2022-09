Super Mario su Unreal Engine 5: l'iperrealismo dell'eroe Nintendo nel video fan made

Mentre si assottiglia il confine tra Unreal Engine 5 e la realtà, lo youtuber Funkyzeit Games preferisce guardare in direzione delle iconiche IP Nintendo per realizzare un livello fan made che rielabora con grafica iperrealistica le avventure di Super Mario.

Sfruttando le più evolute tecniche di sviluppo e di rendering grafico in ambiente UE5, il creatore di contenuti ha reimmaginato in 3D il livello iniziale di Super Mario Bros. per NES. Il singolare remake del Mondo 1-1 di Super Mario firmato da Funkyzeit riprende il layout della mappa originaria per riproporne le medesime meccaniche ingame, dall'acquisizione dei potenziamenti all'utilizzo delle sfere infuocate per abbattere i Goomba.

Lo youtuber si è anche preso una "licenza artistica" nella distruttibilità ambientale e nella possibilità di esplorare liberamente lo scenario: non mancano neppure delle spettacolari sequenze in cinematica che mostrano nel dettaglio il modello poligonale di Super Mario "in versione RTX".

Date un'occhiata al video e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. Per un ulteriore approfondimento sulle potenzialità future del motore grafico di Epic Games, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sul futuro di Unreal Engine 5.1 tra grafica e prestazioni.