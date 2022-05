Super Mario e Wario sono parenti oppure no?

Durante la sua lunga e onorata carriera, che ricordiamo affondare radici nel 1981 in occasione dell’uscita del primo, leggendario Donkey Kong, l’idraulico videoludico più famoso del mondo ha conosciuto un’enorme quantità di nuovi personaggi, tra cui l'avido e forzuto Wario. A tal proposito, qual è il rapporto che lega quest’ultimo a Super Mario?

Malgrado la somiglianza dei due design possa far pensare a un qualche tipo di parentela, Wario e Super Mario non sono consanguinei, ma semplici rivali fin dalla loro infanzia. L’antagonista vestito di giallo venne infatti pensato come antieroe contrapposto alla figura immacolata di Mario, debuttando per la prima volta nel 1992 in Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (il settimo gioco del franchise complessivo, uscito su Game Boy). A dare un’ulteriore conferma sull’effettivo rapporto che lega i due personaggi, troviamo inoltre le dichiarazioni del director Hiroji Kiyotake, a cui dobbiamo l’esistenza di Wario e che definì la relazione ispirata a quella di icone del fumetto americano quali Popeye e Bluto.

