Super Mario Wonder e Marvel's Spider-Man 2 promossi da EDGE, AC Mirage è solo sufficiente

Il nuovo numero di EDGE contiene i voti assegnati dalla nota rivista britannica a numerosi dei titoli più importanti pubblicati sul mercato nel corso delle ultime settimane. Tra questi troviamo Super Mario Wonder e Marvel's Spider-Man 2, che si sono imposti in cima alla classifica UK.

Super Mario Wonder è un successo totale sulle pagine di EDGE, ed è l'unico titolo, insieme a Counter-Strike 2 di Valve, ad aver raggiunto una valutazione di 9/10. Marvel's Spider-Man 2 ottiene invece un punteggio di 8/10, mentre Forza Motorsport e Assassin's Creed Mirage si devono accontentare rispettivamente di un 7/10 e 6/10. Di seguito vi riportiamo l'elenco intero dei giochi recensiti da EDGE.

Super Mario Wonder – 9

Lords of the Fallen – 6

Spider-Man 2 – 8

AC: Mirage – 6

Forza Motorsport – 7

Counter-Strike 2 – 9

Saltsea Chronicals – 8

Jusant – 8

The Lamplighters League – 6

El Paso, Elsewhere – 6

World of Horror – 7

The Fabulous Fear Machine – 7

Subpar Pool – 8

Hellboy: Web of Wyrd – 4

Da segnalare anche la sufficienza di Lords of the Fallen, che evidentemente non ha colpito particolarmente i recensori, e della pesante bocciatura di Hellboy Web of Wyrd, un'occasione sprecata che non ha reso omaggio in maniera efficace ai disegni di Mike Mignola.