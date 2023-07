Super Mario Wonder e Super Mario RPG, prenotali risparmiando ben 20 euro

Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG sono i due prossimi videogiochi in uscita quest'anno in esclusiva per Nintendo Switch, su Amazon con le promozioni del Prime Day che scadono domani, abbiamo trovato una promozione per preordinarli, scopriamola assieme.

Super Mario Bros. Wonder è il prossimo capitolo in 2D del famosissimo idraulico italiano in uscita il 20 ottobre 2023, Super Mario RPG è invece il remake del gioco uscito per Super Nintendo Entertainment System nel lontanissimo 1996, il lancio della versione migliorata è previsto per il 17 novembre. Con le promozioni del Prime Day è possibile preordinarli entrambi risparmiando ben 20 euro dal prezzo di listino.

Clicca qui per preordinare Super Mario Bros. Wonder e Super Mario RPG risparmiando 20 euro

Cliccando il link qui sopra sarà quindi possibile preordinarli entrambi al prezzo di 99,99 euro con spedizione gratuita, risparmiando quindi 10 euro a gioco. Si tratta di una super promozione se volevate preordinarli entrambi. Le versioni in preordine ad un prezzo scontato sono ovviamente quelle con copertina in italiano.

Se invece volete preordinare solamente uno dei due giochi, Super Mario Bros. Wonder è in preordine a questo link al prezzo di 59,99 euro e Super Mario RPG a questo link sempre al prezzo di 59,99 euro.