Super Mario Wonder vs Zelda Tears of the Kingdom: qual è la miglior esclusiva Switch 2023?

Abbiamo visto come il 2023 sia stata una annata strepitosa per Nintendo Switch grazie al lancio di giochi come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Bros Wonder, Pikmin 4, Fire Emblem Engage e tanti altri gioconi. Ma solo due sono candidati al premio di Game of the Year.

Parliamo di Super Mario Bros Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, entrambi in nomination per il premio di miglior gioco del 2023 insieme a Resident Evil 3 Remake, Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2. In attesa di scoprire quale gioco si aggiudicherà il Game of the Year quest'anno (lo scopriremo venerdì 8 dicembre) concentriamoci sulle due esclusive Nintendo: qual è la migliore in assoluto tra le due?

La nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom premia l'avventura di Link con il voto di 9.5/10 e definendolo: "uno dei migliori giochi di avventura che siano mai stati realizzati. Un titano ludico e artistico, che ingurgita le ore in un sol boccone, in un banchetto luculliano di possibilità, creatività, fantasia."

La recensione di Super Mario Bros Wonder si chiude invece con queste parole: "Super Mario Bros Wonder ha un merito prezioso: è dannatamente divertente. Al netto di alcuni piccoli difetti, Super Mario Bros Wonder resta comunque un gioco eccellente, in grado di far avventurare Mario e i suoi amici verso nuovi sentieri videoludici." Il voto? 9.2/10.

Adesso la palla passa a voi: Super Mario Bros Wonder vs The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, quale preferisci e chi tra i due dovrebbe vincere il GOTY 2023?