Super Mario World, a chi serve il controller? Streamer gioca con la voce!

Da Dark Souls 3 giocato con il controller di Ring Fit Adventure sino al recente esempio di una partita a Call of Duty: Warzone giocata con un flauto, è ormai evidente che alla community videoludica non manca certamente la creatività in termini di sistemi di controllo alternativi.

Se ormai utilizzare un "hardware" insolito come uno strumento musicale è stato più volte sperimentato, c'è chi ha deciso di andare oltre e di cimentarsi nell'intrattenimento videoludico armato soltanto della propria voce. Si tratta del content creator attivo su Twitch come "Juz", che ha di recente avuto modo di condividere con la propria community una trovata decisamente peculiare. Riesumando dagli archivi del medium un grande classico del calibro di Super Mario World, l'appassionato ha ritenuto ormai vetusto e superfluo dotarsi di un comune controller, ritenendo invece molto più interessante cimentarsi in una sfida inedita: comandare l'idraulico italiano soltanto tramite indicazioni vocali.



Per coloro che non hanno avuto modo di seguire il bizzarro gameplay in diretta, lo stremaer Juz ha condiviso alcuni brevi estratti della live sulle pagine del proprio account Twitter. Direttamente in calce a questa news potete dunque trovare due cinguettii che offrono in allegato altrettanti momenti della divertente performance: che cosa ve ne pare?