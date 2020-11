Super Mario x Champion: la linea linea di abbigliamento arriva il 19 novembre

Nell'anno del 35esimo anniversario di Super Mario non mancano le iniziative speciali per festeggiare la mascotte Nintendo. Dopo il lancio della linea Levis x Super Mario e Puma x Super Mario 3D All-Stars arriva ora una nuova capsule collection targata Champion.

Lo storico brand di abbigliamento sportivo ha annunciato che il 19 novembre metterà in vendita sul suo store online i primi capi della collezione Champion x Super Mario, su Instagram sono state pubblicate alcune foto che mostrano tre diverse felpe con altrettante grafiche, tra cui una dedicata alla Principessa Peach. La capsule includerà probabilmente non solo felpe ma anche altri prodotti come cappelli, calzini, giacche, tute e pantaloni sportivi, per saperne di più dovremo però attendere la giornata di giovedì.

Dalle prime immagini diffuse sui social le grafiche sembrano ispirarsi agli artwork vintage di Nintendo usati per promuovere Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 e Super Mario Bros 3 negli anni '80 ma non è escluso che possano esserci capi con artwork di titoli più recenti. Ne sapremo di più il 19 novembre, se siete interessati preparate la carta di credito, come sempre accade in questi casi si tratta di capi prodotti in tiratura limitata e destinati ad andare rapidamente sold-out.