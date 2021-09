Super Mario X Chris Pratt, BossLogic in azione: da Jurassic World al Regno dei Funghi!

Durante il Nintendo Direct di settembre, il colosso di Kyoto ha annunciato il cast di doppiatori del nuovo film di animazione dedicato a Super Mario. Tra la partecipazione di Jack Black e non solo, l'elenco include un ampio numero di sorprese.

Tra queste ultime spicca in particolare la scelta di rendere Chris Pratt l'interprete dell'icona videoludica, con il celebre attore hollywoodiano pronto a vestire i panni dell'idraulico italiano. Al pensiero dello Starlord del Marvel Cinematic Universe destinato a diventare Super Mario, la fantasia di videogiocatori e appassionati si è scatenata, dando forma a divertenti commenti e fan art.

Tra coloro che hanno voluto esprimere il proprio entusiasmo per l'annuncio del Nintendo Direct settembrino, troviamo anche BossLogic, il noto artista che ha contribuito allo scenografico reveal di Assassin's Creed: Valhalla. Prendendo spunto dall'immaginario di Jurassic World, pellicola che vede protagonista proprio Chris Pratt, l'illustratore ha dipinto una simpatica creazione. Il ricercatore Owen Grady, come facilmente immaginabile, si trasforma qui in Super Mario, mentre non c'è pace nemmeno per il suo fedele velociraptor, riconvertito in una versione piuttosto feroce del tenero Yoshi!



La creazione di BossLogic, condivisa dall'artista sul suo account Twitter, è disponibile direttamente in calce a questa news: cosa ne ne pare del risultato finale?