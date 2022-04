Super Mario su Xbox? Arriva un bizzarro gioco già rimosso dallo Store

Super Mario è la mascotte Nintendo per eccellenza, e un suo arrivo su console che non siano quelle della Grande N appare praticamente impossibile. O forse no? Sull'Xbox Store è infatti apparso uno stranissimo titolo che nulla a che fare con la casa di Kyoto, ma che utilizza proprio degli asset ripresi dai giochi di Mario.

Supertan Marioner 3D Infinity World Adventures, questo il suo strambo nome, ci mette nei panni dell'iconico idraulico baffuto in quello che sembra essere a tutti gli effetti un grezzo endless runner dalle animazioni legnose e uno stile visivo che appare come la brutta copia dei vivaci mondi creati da Nintendo per le sue avventure. Esiste anche la sua pagina ufficiale sull'Xbox Store ma, neanche a dirlo, il prodotto è stato prontamente rimosso.

Si trattava infatti di un titolo realizzato da uno sviluppatore amatoriale che lo ha quindi auto-pubblicato grazie al servizio Creators Collection messo a punto da Microsoft, che consente ad autori amatoriali di pubblicare le loro opere. Esperimenti di questo tipo, dunque, non è raro che possano comparire, sebbene abbiano poi solitamente vita molto breve come nel caso di Supertan Marioner.

Tornando invece alle produzioni vere e proprie, voci di corridoio degli scorsi mesi hanno dato per certo un reveal di Super Mario Odyssey 2 molto presto, che per ora tuttavia non si è mai concretizzato. Sappiamo in ogni caso che Shigeru Miyamoto vuole osare di più con il prossimo Mario 3D, dunque prima o poi rivedremo il celebre eroe protagonista di una nuova, grande avventura.