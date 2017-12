Super Meat Boy: annunciata finalmente la data d'uscita per Nintendo Switch

A diversi mesi dall'annuncio dello sviluppo,perha finalmente una data d'uscita ufficiale. Il titolo, inizialmente previsto entro la fine del 2017, arriverà invece con un leggerissimo ritardo l'

La versione per la console ibrida di Nintendo comprenderà la Race Mode, una modalità che gli sviluppatori, a detta loro, avrebbero voluto inserire già all'epoca dell'uscita originaria, avvenuta nell'ormai lontano 2010 su Xbox 360. La Race Mode arriverà anche su altre piattaforme prima o poi, ma Team Meat non è attualmente in grado di fornire una data precisa.

Super Meat Boy è considerato con uno dei migliori e più difficili platform degli ultimi anni. Dopo il debutto su Xbox 360, approdò successivamente anche su PC, Mac, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Wii U, iOS e Android. Gli sviluppatori sono attualmente al lavoro anche su Super Meat Boy Forever, un vero e proprio seguito che uscirà nel corso del 2018 su Nintendo Switch (in esclusiva temporale), PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS e Android.