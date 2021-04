Super Meat Boy Forever arriva su Steam, PlayStation e Xbox: la data è vicina

Dopo essere sbarcato esclusivamente su Epic Games Store e Nintendo Switch, Super Meat Boy Forever si accinge a dare del filo da torcere anche agli utenti Steam e ai possessori di console PlayStation e Xbox.

Team Meat ha annunciato ufficialmente che Super Meat Boy Forever sarà pubblicato nei formati Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One il 16 aprile, e verrà venduto al prezzo di 19,99 euro. Siamo dunque ad una settimana dal ritorno della serie che ha debuttato con l'originale Super Meat Boy nel 2010 e che sorprese critica e giocatori grazie al suo gameplay super frenetico e senza compromessi.

Il sequel, arrivato su Epic Store e Switch a dicembre, vedrà il nostro impavido Meat Boy e la sua partner Bandage Girl protagonisti di una missione di salvataggio per strappare il proprio bambino, Nugget, dalle grinfie del dottor Fetus. I due dovranno farsi faticosamente strada attraverso i diabolici livelli del gioco per riuscire a portare in salvo il proprio piccolino.

Super Meat Boy Forever è un un auto-runner ed in quanto tale non permette al giocatore di decidere velocità o direzione da prendere: il nostro compito sarà quello di avere perfetto tempismo nei salti, scivolate e attacchi. Il titolo include 7200 livelli realizzati a mano, boss fight spettacolari, uno stile grafico rinnovato, e una colonna sonora composta da Ridiculon. Per tutte le ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Super Meat Boy Forever.