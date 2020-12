Super Meat Boy Forever: svelata la data di lancio in esclusiva console Switch

È passata un'eternità dall'ultima volta in cui abbiamo scritto di Super Meat Boy Forever tra queste pagine, e oggi siamo lieti di comunicarvi che il gioco ha finalmente ricevuto una data d'uscita!

Durante il Nintendo Indie World Showcase di dicembre appena andato in onda è stato svelato che Super Meat Boy Forever verrà pubblicato il 23 dicembre in esclusiva console temporale su Nintendo Switch. L'annuncio è stato accompagnato dal trailer allegato in cima a questa notizia, che ci presenta i personaggi del gioco e ci dà un assaggio dei livelli, delle boss fight e degli ardui ostacoli che dovremo affrontare. Lo stesso giorno arriverà anche su PC via Epic Games Store, dove può già essere preordinato in sconto a 14,39 euro, anziché 15,99 euro

"Sembra ieri che Meat Boy e Bandage Girl stavano fuggendo da un laboratorio spaziale sull'orlo di una terribile esplosione... Ai giorni nostri, i due hanno dato alla luce una splendida bambina, Nugget. Ma i bei momenti passati insieme da questa famigliola felice sono giunti ben presto al termine, non appena il Dr. Fetus li ha stesi con un sonoro colpo di pala e si è portato via la pargoletta! Meat Boy e Bandage Girl devono ora salvare la loro figlia da un feto pazzo rinchiuso in un contenitore di vetro (in pratica, una versione... precoce di Nikola Tesla)".

Super Meat Boy Forever includerà oltre 7200 livelli realizzati a mano, boss fight ancora più grandi rispetto al passato, uno stile grafico rinnovato e più dettagliato, e una colonna sonora composta da Ridiculon. L'uscita sulle altre piattaforme è prevista nel 2021.