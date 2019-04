Super Meat Boy Forever è stato rinviato ancora una volta

Team Meat ha annunciato di aver preso la decisione di rinviare ancora una volta l'uscita di Super Meat Boy Forever. Il difficile videogioco a piattaforme, quindi, salterà la finestra di lancio che era stata fissata per questo mese.

Il team ha spiegato le motivazioni in un comunicato ufficiale, nel quale non ha mancato di lanciare una frecciatina ad uno dei principali publisher in circolazione: "Stiamo generando gli ultimi bit di Super Meat Boy Forever ad una velocità record, mantenendo allo stesso tempo un ritmo sostenibile e salutare. Ciò significa che non rispetteremo la finestra di lancio di aprile 2019. Ci dispiace. Avremmo potuto sacrificare le nostre menti, i corpi e le vite sociali, ma sarebbe stato stupido. Team Meat non è uno studio di proprietà di una 'Evil Asshat Corporation' che ha voce in capitolo su cosa fare e come farlo. Siamo abbastanza fortunati da avere il controllo sul nostro lavoro e scegliamo di non toccare il fondo".

Per fortuna, come chiaramente specificato dagli sviluppatori, il ritardo non sarà eccessivo. La nuova data d'uscita verrà svelata ufficialmente quando verrà pubblicato il prossimo trailer. Super Meat Boy Forever era inizialmente atteso nel 2014, quando era ancora un titolo destinato al solo mercato mobile. Quella versione venne messa da parte quando Edmund McMillen - creatore di The Binding of Isaac - si tirò fuori dal progetto. Nel 2017 i titolo è stato riportato in vita nella forma attuale prevista su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e dispositivi mobili. Se volete saperne di più, potete leggere l'anteprima di Super Meat Boy Forever a cura di Marco Mottura, che ha avuto modo di provarlo allo scorso E3.