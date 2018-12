Super Meat Boy gratis su Epic Games Store fino al 10 gennaio

Dopo Subnautica, arriva l'ultimo gioco gratis del 2018 su Epic Games Store: si tratta di Super Meat Boy per PC, scaricabile a costo zero da oggi e fino al 10 gennaio 2019.

"Super Meat Boy è un platform duro come il granito dove si gioca nei panni di un cubo di carne animato che cerca di salvare la sua ragazza da un malvagio feto in un barattolo con indosso uno smoking. Il nostro eroe di carne salterà sulle pareti, sorvolando mari di seghe circolari ronzanti, attraverso fatiscenti grotte e bacini di vecchi aghi. Sacrificando la propria vita per salvare la sua damigella in pericolo. Super Meat Boy riporta la difficoltà vecchia scuola dei classici NES come Mega Man 2, Ghosts 'n Goblins e Super Mario Bros 2 e di quelle strutture ne ricava l'essenza, tagliando fuori inutili aggiunte e plasmando una formula piattaformica pura e diretta, spasmodica e riflessiva. Aumentando progressivamente il livello di sfida da difficile a annienta-spirito, SMB porta Meat Boy attraverso ospedali infestati, fabbriche di sale e persino all'inferno stesso. E se 300 e più livelli in giocatore singolo non fossero abbastanza, SMB propone anche epiche sfide contro i Boss, un editor di livelli e tonnellate di segreti sbloccabili, Warp Zones in stile rétro e personaggi nascosti."

Potete scaricare gratis Super Meat Boy da Epic Games Store a partire da oggi, ricordiamo che una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato.