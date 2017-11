Super Meat Boy potrebbe uscire su Nintendo Switch a dicembre

ha annunciato in una newsletter inviata ai fan chepotrebbe finalmente approdare sunel corso del mese di dicembre 2017.

Lo studio spera di farcela a far uscire il gioco entro la fine del 2017: i lavori sono pressoché terminati, ma gli sviluppatori "stanno realizzando qualcosa di davvero speciale per la versione Switch". Nuovi dettagli verranno forniti prossimamente, ma secondo quanto riferito saranno in grado di convincere "i possessori della console a comprare il gioco anche se ci hanno già giocato in passato su altri sistemi".

Il team ha anche dichiarato di essere al corrente delle numerose richieste dei fan per un'edizione fisica del gioco, e che sta facendo tutto il possibile affinché venga pubblicata. Al momento, quindi, non ci resta che attendere una data d'uscita più precisa e ulteriori dettagli al riguardo.

Il seguito, Super Meat Boy Forever, uscirà invece nel 2018 su Nintendo Switch (in esclusiva temporale), PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS e Android.