Super Meat Boy: Rival Rush è un gioco di carte collezionabili

Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, Team Meat ha annunciato l'arrivo di Super Meat Boy: Rival Rush. A differenza di quanto si potesse pensare, però, non si tratta di un videogioco, bensì di un gioco di carte collezionabili.

Super Meat Boy: Rival Rush è un gioco di carte uno contro uno dal ritmo serrato, in cui solo i giocatori più furbi e rapidi potranno avere la meglio sui propri avversari. Sarà inclusa tutta una serie di personaggi tratti dalla serie videoludica ideata da Team Meat, tra cui Dr. Fetus, Bandage Girl e, ovviamente, Meat Boy.

Super Meat Boy: Rival Rush debutterà pubblicamente al PAX West di Seattle che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre. I partecipanti alla fiera avranno modo di provare in anteprima il gioco di carte di Super Meat Boy iniziando a conoscere le regole e i deck che verranno loro proposti, oltre a ricevere in omaggio una carta extra in edizione limitata. Per ulteriori informazioni, e per proseguire all'eventuale acquisto di Super Meat Boy: Rival Rush (fissato al prezo di 9,99 dollari) vi rimandiamo al sito ufficiale di Super Meat Boy. Cosa ne pensate di questo annuncio? Speravate in un nuovo capitolo della serie, o siete invece curiosi di provare il gioco di carte collezionabili?