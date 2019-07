Super Monkey Ball: Banana Blitz HD arriva in Occidente a ottobre, ecco il primo video

Dopo aver presentato il progetto di Tageboro! Super Monkey Ball per il Giappone, i vertici di SEGA non perdono tempo e annunciano ufficialmente Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, la versione occidentale del remake per PC, PS4, Switch e Xbox One del platform omonimo lanciato nel 2006 su Wii.

Contrariamente a quanto ipotizzato con il reveal della versione nipponica, la trasposizione in lingua inglese (e si spera anche in italiano) di Banana Blitz HD allieterà le serate degli appassionati vecchi e nuovi di Super Monkey Ball già nel corso di quest'anno, ossia a partire dal 29 ottobre su console e per l'inverno del 2019 su Steam.

Il titolo vanterà una grafica migliorata, un rinnovato schema di comandi, delle classifiche online e la modalità Decathlon composta da un set di 10 minigiochi. Sarà inoltre possibile cimentarsi con tutti e 100 i livelli dell'edizione originaria, ciascuno ricreato completamente da zero per garantire la massima resa visuale su tutte le piattaforme.

Il video di presentazione confezionato da SEGA ci aiuta a riprendere contatto con la frizzante esperienza platform di questa storica serie, ma prima vi consigliamo di fare un tuffo nel passato con la nostra recensione della versione Wii di Super Monkey Ball Banana Blitz.