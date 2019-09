Super Monkey Ball Banana Blitz HD, leak degli Obiettivi: Sonic sarà presente nel gioco?

Nel corso del mese di luglio, il team di SEGA ha annunciato Tabegoro! Super Monkey Ball, remake dell'originale Banana Blitz, la cui pubblicazione è attesa anche sul mercato occidentale.

La conferma è giunta a breve distanza dall'annuncio della versione nipponica del gioco, tramite la pubblicazione di un trailer di Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, titolo con cui il rifacimento arriverà in Europa. Il platform esordito su Nintendo Wii nel corso del lontano 2006 troverà così nuova vita, approdando su PC e console di attuale generazione con una veste grafica ed un sistema di controllo rinnovati.

Nonostante la pubblicazione di Super Monkey Ball: Banana Blitz HD sia attesa in Occidente per il prossimo 29 ottobre, online sembra essere trapelata una presunta Lista degli Obiettivi del gioco. Da un'analisi di quest'ultima è emersa la possibile presenza all'interno del titolo del personaggio di Sonic! Uno dei presunti Obiettivi include infatti un riferimento proprio al celebre porcospino blu, che potrebbe dunque essere presente all'interno del remake come personaggio giocabile. Cosa ne pensate, vi piacerebbe poter utilizzare l'icona videoludica all'interno di Banana Blitz HD?



Ad ora, non vi è modo di sapere se gli Obiettivi riportati nel leak siano veritieri: per scoprirlo, tuttavia, non sarà necessario attendere molto. Super Monkey Ball: Banana Blitz HD arriverà su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch il prossimo 29 ottobre, mentre l'esordio su PC è atteso per l'inverno 2019.