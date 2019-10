Super Monkey Ball Banana Blitz HD: Sonic sarà un personaggio giocabile

Sega ha annunciato con un trailer che Sonic the Hedgehog, il famoso riccio supersonico, sarà un personaggio giocabile in Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, la versione remake del classico uscito nel lontano 2006 su Nintendo Wii.

"Sonic the Hedgehog è disponibile come personaggio nascosto e sbloccabile" afferma il comunicato di Sega. "Giocare con il riccio più veloce del mondo avrà alcuni effetti unici. Oltre a vantare un'incredibile velocità, la scelta di Sonic trasforma automaticamente tutte le banane presenti nei vari livelli in anelli d'oro, accompagnati da classici e nostalgici effetti sonori". Super Monkey Ball: Banana Blitz HD includerà 100 livelli in single player, classifiche online per la modalità Time Attack, 10 mini-games in multiplayer, tanti boss e una nuova modalità chiamata Decathlon Score Attack Mode. Il remake supporterà una risoluzione di 1080p e 60 fps.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD arriverà il 29 ottobre su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC è prevista entro la fine del 2019 su Steam ma al momento non si conosce una data di uscita ufficiale.