Super Monkey Ball Banana Mania appare su una rating board brasiliana

Si torna a parlare di un nuovo capitolo di Super Monkey Ball. Un titolo finora mai annunciato ufficialmente, Super Monkey Ball: Banana Mania, è stato recentemente classificato dalla Advisory Rating Board of Brasil, che lascerebbe quindi intendere l'esistenza effettiva del nuovo progetto dedicato alle scimmiette di casa SEGA.

Non si tratta del primo avvistamento legato al gioco: lo scorso aprile Super Monkey Ball Banana Mania era comparso sulla rating board australiana, senza che però quella classificazione abbia avuto seguito, almeno fino ad ora. La rating board brasiliana si spinge ancora oltre, catalogando il gioco per tutti i sistemi attualmente in commercio, ossia PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, oltre a un'edizione anche per PC. Non è ancora chiaro in cosa consiste il progetto misterioso, se si tratta di un nuovo episodio, un remake dal passato o una raccolta di vecchi episodi: non resta che attendere informazioni ufficiali da parte di SEGA, che a questo punto potrebbero arrivare a breve.

L'ultimo episodio della serie uscito finora è stato Super Monkey Ball: Banana Blitz HD nel 2019, edizione rimasterizzata dell'omonimo titolo uscito originariamente su Wii nel 2006. In attesa di novità sul prossimo esponente del brand potete leggere la nostra recensione di Super Monkey Ball Banana Blitz HD.