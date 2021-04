Super Monkey Ball Banana Mania: nuovo episodio in arrivo per la serie SEGA?

Sembra che la serie di Super Monkey Ball sia pronta per fare il suo ritorno. Sulla rating board australiana è infatti emerso un misterioso Super Monkey Ball Banana Mania, il probabile nome del prossimo capitolo del franchise firmato SEGA.

A parte questo indizio non ci sono però ulteriori informazioni. Sulla pagina dedicata al gioco presente nella rating board si nota una classificazione PG, dovuta alla presenza di forme leggere di violenza e componenti online. Ad occuparsi di sviluppo e produzione sarà sempre SEGA, sebbene non è chiaro se la realizzazione del gioco sia stata affidata a uno dei team interni alla casa giapponese. Del tutto ignote, inoltre, le console su cui potrebbe debuttare il prossimo capitolo. Bisogna ora aspettare i prossimi giorni per eventuali conferme ufficiali da parte di SEGA, sebbene tutto lasci intendere che il ritorno della serie possa davvero concretizzarsi nel prossimo futuro.

Iniziata nel lontano 2001 in sala giochi con il semplice nome di Monkey Ball, poi divenuta Super Monkey Ball nello stesso anno con il debutto su Nintendo GameCube, l'ultimo esponente della serie ad essere prodotto è stato Super Monkey Ball Banana Blitz HD nel 2019, remastered dell'omonimo titolo uscito originariamente nel 2006 al lancio della Wii sul mercato e disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch. Nella nostra recensione di Super Monkey Ball Banana Blitz HD abbiamo evidenziato le migliorie rispetto alla prima versione, ma anche alcune criticità: riuscirà il prossimo capitolo a rivelarsi qualitativamente superiore?