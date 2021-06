Super Monkey Ball Banana Mania: Sonic e Tails tra i personaggi giocabili?

Come abbiamo visto Super Monkey Ball Banana Mania è divenuto realtà al Nintendo Direct dell'E3 2021, e ci permetterà di rivivere i primi capitoli della serie SEGA rimasterizzati in alta definizione.

Con il sito ufficiale del gioco andato online, è stato possibile scoprire molte altre informazioni relative alla raccolta, tra cui la presenza di sei personaggi giocabili e ulteriori due ancora da svelare. Alcuni dataminer hanno esaminato a fondo il sito preparato da SEGA in cerca di indizi su chi potrebbero essere i due personaggi mancanti all'appello, e a quanto pare tra i dati rinvenuti è stato possibile risalire alla loro identità: si tratterebbero di Sonic the Hedgehog e del suo grande amico Tails, i cui artwork li raffigurano tra l'altro con il loro design originale visto nelle prime avventure di Sonic su Mega Drive.

Sebbene SEGA debba ancora confermare ufficialmente la loro presenza, l'aggiunta di due protagonisti così iconici non solo sarebbe gradita, ma non risulterebbe neanche una grossa sorpresa: del resto la casa giapponese intende celebrare al meglio il trentesimo anniversario della sua mascotte e l'uscita di Sonic Colors Ultimate fissata per il prossimo 7 settembre sarà uno dei modi per festeggiare l'evento. Non resta che attendere conferme ufficiali anche per l'inclusione di Sonic e Tails in Super Monkey Ball Banana Mania, la cui uscita è fissata per il 5 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.