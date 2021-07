Super Monkey Ball Banana Mania: gli stage storici appaiono più belli che mai

Previsto per il 5 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, Super Monkey Ball Banana Mania offrirà al suo interno le edizioni rimasterizzate dei primi tre titoli della serie principale, vale a dire Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 e Super Monkey Ball Deluxe.

Il nuovo trailer diffuso da SEGA mostra come gli stage storici dei vecchi episodi sono stati perfezionati in ogni dettaglio, sfruttare al meglio le capacità tecniche delle console attuali e compiendo così un grande balzo tecnico in avanti rispetto alle controparti originali viste su GameCube e PS2. Il filmato ci dà anche un assaggio di quella che sarà la storia alla base delle avventure di AiAi e delle sue amiche scimmie, che partono all'inseguimento del malvagio Dr. Bad-Boon. Ad attendere il gruppo ci saranno livelli dal design sempre più elaborato e spettacolare, ma anche sempre più difficili avanzando nel gioco, dove cadere nel vuoto e perdere una vita potrebbe capitare assai spesso.

In tutto Super Monkey Balla Banana Mania offrirà ai giocatori ben 300 differenti livelli e 12 minigiochi provenienti dai primi tre titoli della serie. Inoltre Sonic e Tails potrebbero essere personaggi giocabili di Super Monkey Ball Banana Mania, sebbene finora SEGA non abbia ancora confermato ufficialmente la loro presenza.