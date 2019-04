Super Neptunia RPG arriverà in Europa durante l'estate

Il mondo 2D sta finalmente arrivando nel nostro regno 3D: Idea Factory annuncia che Super Neptunia RPG arriverà in Europa su PlayStation 4 e Nintendo Switch, in edizione fisica, quest’estate!

Sviluppato dallo studio canadese Artisan, questo gioco dà vita ai personaggi della serie Neptunia™ in un modo completamente nuovo in 2D. Ogni personaggio è stato disegnato a mano da Tsunako, l'artista dietro la serie, poi animato dalla magia del computer per creare un mondo che si è misteriosamente trasformato da 3D a 2D. Esplora i dungeon a scorrimento laterale e immergiti in straordinarie battaglie a turni!

Storia

L'eroina Neptune, si risveglia in un mondo familiare, ricordando solo il suo nome. Con l'aiuto di una misteriosa ragazza di nome Chrome, e di altri tre volti familiari della serie Neptunia, Neptune intraprende un viaggio nella misteriosa dimensione per cercare di recuperare la sua memoria. Tuttavia il gruppo ignora che un misterioso nemico ha intenzione di riportare indietro il mondo 2D. Riusciranno Neptune e le sue amiche a salvare il mondo e i giochi 3D, o saranno appiattite in due dimensioni per sempre?