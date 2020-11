Super Nintendo, un mare di auguri: la storica console compie 30 anni!

Dopo anni di onorato servizio nel mondo videoludico, nel 1990, il NES passava il testimone a quello che si sarebbe rivelato un più che degno erede: il Super Nintendo o, come era noto in Giappone, il Super Famicom.

L'hardware debuttava nel Sol Levante il 21 novembre del 1990, inaugurando l'era dei 16-bit in casa Nintendo. Per accompagnarne il lancio, la casa di Kyoto aveva scelto di riporre le sua fiducia nell'iconico idraulico italiano, con Super Mario World pronto ad allietare gli acquirenti giapponesi del Super Famicom. Il nominativo Super Nintendo (ufficialmente SNES - Super Nintendo Entertainment System) venne scelto per la presentazione della console sul mercato occidentale. Quest'ultima raggiungeva infatti il Nord America nel corso del 1991, mentre gli appassionati europei dovettero attendere sino alla primavera 1992.



Nel corso dei suoi molti anni di onorata carriera, l'hardware nipponico ospitò la pubblicazione di titoli che ancora oggi occupano un posto speciale nel cuore di moltissimi videogiocatori. Tra i molti possiamo ad esempio citare The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, la trilogia di Donkey Kong Country o Final Fantasy VI. Con un catalogo vastissimo, il Super Nintendo conservò notorietà diffusione anche nella fase immediatamente successiva al passaggio all'epoca 32-bit.



Con una tale storia alle spalle, non sorprende che la Grande N abbia infine deciso di rendere disponibili diversi giochi SNES con l'abbonamento Nintendo Switch Online né che il Super Nintendo Mini sia andato a ruba. E voi, quali ricordi legati al Super Nintendo conservate gelosamente?