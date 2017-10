è stata la console più venduta del mese di settembre negli Stati Uniti, come emerge dai dati NPD diffusi nella notte. L'agenzia non ha diffuso numeri precisi a riguardo ma secondo alcune stime sarebbero oltre 300.000 glivenduti solo nel primo weekend di commercializzazione.

Per Nintendo le buone notizie non finiscono qui perchè Switch occupa il secondo posto della classifica hardware, prima tra le console di attuale generazione, superando le vendite di PlayStation 4 e Xbox One per il terzo mese consecutivo. Un mese davvero positivo per la casa di Kyoto, che può contare anche su numerosi giochi in Top 20, tra cui Metroid Samus Returns e The Legend of Zelda Breath of the Wild.