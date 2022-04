Super Nintendo, oggi 30 anni di emozioni a 16 Bit: qual è stato il vostro gioco preferito?

Dopo i festeggiamenti per i 35 anni di Super Mario e per il XXV anniversario di The Legend of Zelda, in casa Nintendo si celebra quest'oggi un altro importante traguardo.

Esattamente 30 anni fa, nella giornata dell'11 aprile 1992, il mai abbastanza amato Super Nintendo esordiva infatti sul mercato videoludico europeo, inaugurando una florida stagione di avventure in 16 bit. L'hardware della Grande N esordiva sulle scene accompagnato da un peso massimo del calibro di Super Mario World, nuova epopea platform dedicata all'iconico idraulico italiano.

Quest'ultimo sarebbe ben presto stato raggiunto da una sterminata rassegna di capolavori senza tempo, dall'amatissimo The Legend of Zelda: A Link to the Past a Super Metroid, passando per Super Mario Kart, F-Zero e la mirabolante trilogia di Donkey Kong Country. Accanto alle icone del colosso di Kyoto, trovavano inoltre spazio produzioni del calibro di Secret of Mana, Super Castlevania IV, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, Super Bomberman e EarthBound, senza dimenticare poi una amplissima selezione di successo di titoli su licenza di grandi classici Disney, da Aladdin a Il Re Leone, recentemente ritornati alla luce con Disney Classic Games Collection per PC e console.



A distanza di trent'anni, molte delle icone nate o prosperate su Super Nintendo popolano ancora l'immaginario della Grande N, basti pensare al recente boom di vendite per Kirby e la Terra Perduta. Raccontateci i vostri ricordi con la console a 16 bit: quali sono stati i vostri giochi Super Nintendo preferiti?