Quanto vale il Super Nintendo? Quotazioni e prezzi 2020

Il celebre Super Nintendo Entertainment System, conosciuto anche come "SNES" o semplicemente "Super Nintendo", è stata una console prodotta da Nintendo a partire dal 1990, e per questo conosciuta e ricordata con nostalgia da tutti quelli che hanno vissuto l'era dei 16 bit.

Super Nintendo è stata la console più venduta della sua epoca, con un totale di 49,10 milioni di unità piazzate in tutto il mondo. Il 26 giugno 2017 Nintendo ha ufficializzato l'arrivo di una riedizione dello SNES chiamata Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertaiment System, poi messa in vendita a partire dal 29 settembre 2017 con 21 dei più famosi giochi per SNES pre-installati.

In Europa venne dismessa nel 1998, anche se in Giappone (dove ebbe ancora più successo grazie al fatto che la principale concorrente di quei tempi, il SEGA Mega Drive, non aveva mai attecchito), continuò a essere venduta fino al 2003. Ma quanto vale, attualmente, questa "antica" console?

A quanto pare il valore del Super Nintendo oggi, in condizioni perfette e con un bundle di videogiochi ben preservati, si aggira intorno ai 300/500 euro per i modelli più ricercati. Quindi, se siete cresciuti negli anni '90 e siete i fortunati possessori di uno SNES, si può dire che avete a casa una piccola fortuna. Chiaramente, la situazione cambia in caso di console usate e senza giochi o accessori di alcun tipo, per una console "loose" si parte da poche decine di euro e via a salire a seconda del modello e della versione.