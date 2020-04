Super Nintendo in regalo in Giappone: la formula per contrastare il Coronavirus!

Direttamente dal Giappone arriva un'iniziativa decisamente peculiare, volta a persuadere i giovanissimi a restare in casa per contrastare la diffusione dell'epidemia di Coronavirus/COVID-19.

Promotrice del progetto è l'associazione nipponica "JARGA" - "Japan Retro Game Association", che ha deciso di offrire un personalissimo contributo alla causa. Nello specifico, il gruppo ha scelto di offrire in regalo cento esemplari di Super Nintendo, corredati ovviamente dalla relativa cavetteria e controller, ad altrettante famiglia nipponiche con giovani figli. Ma non solo: in corredo alla leggendaria console, saranno offerti anche una copia dei mai dimenticati Donkey Kong Country e Final Fantasy VI.

Per poter candidarsi ed essere selezionate, le famiglie nipponiche devono compilare un apposito questionario, avere figli di età inferiore ai 16 anni ed essere disposte a farsi carico delle sole spese di spedizione dell'omaggio da parte della JARGA. Direttamente in calce a questa news, potete dare uno sguardo al piccolo tesoro messo a disposizione della comunità da parte di questi appassionati di retro gaming.



A ormai molti anni di distanza dal loro debutto su Super Nintendo entrambi i franchise dei giochi proposti hanno proseguito nel loro percorso di evoluzione. Ad esempio, l'amato gorilla Nintendo si è fatto strada prima portando da ultimo Donkey Kong Tropical Freeze su Nintendo Switch. L'universo delle Fantasie Finali, oltre all'ultimo Final Fantasy XV, ha visto arrivare Final Fantasy 7 Remake su PlayStation 4.