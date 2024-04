Super Nintendo vs SEGA Mega Drive: ma quindi qual era davvero la miglior console 16-bit?

"Genesis does what Nintendon't": era questo uno degli slogan promozionali usati da SEGA per pubblicizzare il suo Mega Drive, noto appunto come Genesis negli Stati Uniti. Il mercato videoludico dei primi anni '90 era del resto fortemente competitivo, complice anche la bellezza del Super Nintendo della casa di Kyoto.

L'epoca delle console a 16-Bit videro appunto il dominio incontrastato di SNES e Mega Drive: Nintendo e SEGA lottavano in un costante testa a testa dal quale era difficile vedere un chiaro vincitore. Entrambe le console avevano infatti le loro caratteristiche peculiari e soprattutto un parco titoli tanto vasto quanto variegato, offrendo due concrete alternative agli appassionati.

I giochi SNES (a tal proposito, ecco i migliori giochi di sempre per Super Nintendo) spesso apparivano più prestanti in termini di realizzazione tecnica e sonora, ma il Mega Drive non era comunque da meno con un suo stile inconfondibile soprattutto per quanto riguarda le musiche dei suoi titoli, dallo stile ben differente rispetto a quanto si poteva ascoltare con le produzioni per il sistema della Grane N.

L'elevata qualità delle esclusive offerte dalle due console era tale che spesso il tutto si riduceva a una questione di gusti: su SNES abbondavano in particolare Platform, JRPG ed avventure, laddove su Mega Drive oltre ai giochi di piattaforme c'era grande spazio per gli Action e gli Shooter (ed a questo punto non perdetevi i migliori giochi mai realizzati per SEGA Mega Drive). La grande varietà offerta dalle due piattaforme le rendevano tanto diverse tra loro quanto complementari, con offerte capaci di soddisfare le esigenze di ogni fan. Chiaramente non mancano nemmeno i titoli multipiattaforma, ma spesso risultavano essere così diversi tra loro da sembrare quasi due giochi distinti e da provare in entrambe le versioni in modo così da mettere maggiormente in risalto le differenze.

Adesso tocca a voi tornare indietro nel tempo: quale ritenete sia la console migliore tra SNES e Mega Drive? Scatenatevi con i commenti!

