Super Nintendo World accoglie Mario Kart: l'attrazione nel nuovo spot TV

Con l'annuncio ufficiale della data di apertura del Super Nintendo World da parte del colosso di Kyoto, si è notevolmente intensificata la campagna promozionale per il parco a tema.

Dopo la presentazione ufficiale del parco divertimenti nel corso di un apposito Nintendo Direct condotto da Shigeru Miyamoto in persona, la TV giapponese ha infatti accolto diversi spot dedicati. Questi ultimi si sono fatti rapidamente strada in rete, e dal Sol Levante hanno raggiunto gli appassionati dell'iconico idraulico italiano in tutto il mondo. La prima pubblicità ha consentito di dare un primo sguardo all'attrazione del Super Nintendo World dedicata a Yoshi, il celebre draghetto verde fedele compagno di Super Mario.

Ora, un nuovo spot introduce invece la declinazione in chiave parco a tema dell'universo di Mario Kart. Con la longeva saga videoludica che rappresenta ancora oggi una IP amatissima e con Mario Kart 8 Deluxe che continua a macinare vendite su Nintendo Switch, il racing game non poteva non essere rappresentato nel Super Nintendo World! Presso gli Universal Studios di Osaka, i visitatori potranno dunque farsi strada su Mario Kart: Koopa's Challenge, presentata dal video che trovate in calce a questa news. Con apertura attesa ad inizio febbraio, il parco a tema Nintendo inizia progressivamente a prendere forma.