Super Nintendo World ha aperto i battenti: la cerimonia di inaugurazione in Giappone

Bruce Springsteen utilizzerebbe forse le parole della sua "Long Time Comin'", - dall'album Devils & Dust - quanto mai appropriate per celebrare, alla fine, lo svolgersi della cerimonia di apertura della struttura Nintendo: "It's been a long time comin', my dear / It's been a long time comin' but now it's here".

Il percorso è stato infatti indubbiamente lungo e difficile, ma alla fine il colosso videoludico di Kyoto ha mantenuto la promessa fatta poche settimane fa con l'annuncio della data di inaugurazione del Super Nintendo World. Il parco divertimenti dedicato al mondo di Super Mario e situato all'interno degli Universal Studios di Osaka ha finalmente spalancato le porte al pubblico giapponese. A rallentare il percorso ultimo, ovviamente, la crisi sanitaria internazionale, con la pandemia di Covid-19 che ha colpito con forza anche il Giappone.



Tra lockdown continui e misure di contenimento, la necessità di contenere la diffusione del virus ha ritardato anche l'apertura del Super Nintendo World, originariamente prevista per l'estate dello scorso anno, giusto in tempo per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un obiettivo ad ogni modo raggiunto, dato che anche l'importantissimo evento sportivo è stato ovviamente posticipato e resta al momento in programma per l'estate 2021. L'apertura del parco Nintendo è stata celebrata con una cerimonia di inaugurazione alla quale hanno presenziato Shigeru Miyamoto e J.L. Bonnier, CEO e Presidente di Universal Studios Japan. Il tutto si è svolto nel rispetto di rigide norme di sicurezza sanitaria: direttamente in calce a questa news trovate alcune immagini.



Destino diverso, almeno stando ai rumor, dovrebbe invece segnare l'apertura di Super Nintendo World in Florida, con il parco di Orlando - Florida che potrebbe dover attendere addirittura sino al 2025.